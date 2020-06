Sanità, un sinistro ogni 10 giorni in corsia. I rischi penali delle Rsa di Michela Brambati 30 giugno 2020

In media ci sono 35 sinistri da medical malpractice all'anno per struttura pubblica, ovvero un contenzioso ogni 10 giorni. E' quanto emerge dal nuovo report MedMal realizzato da Marsh Italia, leader globale nell'intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi. Lo studio analizza circa 13.500 sinistri con anno di denuncia dal 2004 al 2018, relativi a 66 strutture pubbliche distribuite sul territorio nazionale. “Tra le unità operative maggiormente colpite da sinistri, troviamo anche quest'anno ortopedia, chirurgia generale e Pronto soccorso, che si riconfermano ai primi tre posti e insieme rappresentano circa la metà di tutti gli eventi del campione”, spiega l'ad Marco Araldi. Lo spaccato su 14 anni di sanità include anche un campione della sanità privata e per la prima volta una sezione è dedicata alle Rsa, finite nella bufera sanitaria del Covid. “Una delle principali differenze rispetto alla sanità pubblica che emerge è la percentuale di procedimenti penali, che arriva a toccare il 17% nelle Rsa contro l'8,3% delle strutture private e il 5,3% del pubblico”, evidenzia Araldi.