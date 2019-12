Meditazione: come predisporti al meglio? I consigli di Daniel Lumera di Nicoletta Carbone 26 dicembre 2019

Ospite di Nicoletta Carbone Daniel Lumera, docente, formatore, presidente della Fondazione MyLifeDesign. Con lui faremo un breve corso di meditazione. Sei passi per capire che cos'è e consigli su come farla correttamente. In questo primo incontro ci concentriamo su come predisporci correttamente a questa pratica. Il primo consiglio riguarda la respirazione. Saperla fare correttamente ci aiuta ad entrare in contatto con noi stessi.