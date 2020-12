Perché è difficile investire con i tassi a zero (e come guadagnarci)

I massicci interventi confermati e ampliati dalla Bce sui mercati consolidano una trasformazione epocale non solo della politica monetaria ma anche delle scelte di investimento: cambiano le correlazioni di portafoglio e i rischi cui si va incontro. Sintonizzarsi con il mutato scenario non è semplice ma è tuttavia indispensabile per non perdere denaro e coprirsi dall'inflazione e dalle passività.