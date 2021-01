La underconfidence dei risparmiatori italiani

Migliora l'educazione finanziaria degli italiani: secondo un'indagine della Banca d'Italia il livello medio di conoscenza in materia di risparmio è salito rispetto all'analoga indagine di tre anni fa. SI riduce il numero di italiani vulnerabili agli errori, ai costi eccessivi e alle truffe. Ma c'è un altro fenomeno da tenere sotto osservazione: una fetta importante di risparmiatori si sente inadeguato a gestire il proprio denaro, ritiene di avere un livello di educazione finanziaria inferiore alla media nonostante gli esiti dei test effettuati dicano il contrario. Quali rischi comporta tutto ciò e chi può risolvere questo problema? Questa videoanalisi per la serie Soldi in testa analizza la dinamica nel rapporto tra risparmiatore e industria finanziaria e il ruolo del Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria.