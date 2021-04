Investire in Etf: come cambia l’offerta di Marco lo Conte 13 aprile 2021

Gli Etf, exchange traded fund, sono ormai una realtà consolidata nelle abitudini di risparmio di piccoli risparmiatori così come di investitori istituzionali. Da anni sono entrati nei portafogli degli italiani grazie alla loro economicità, la loro trasparenza e la flessibilità. Ma anche cercando di rispondere ad esigenze nuove e a nicchie di mercato, sperimentando filoni e innovando. Ne abbiamo parlato in questo videoforum del Sole 24 Ore insieme a Mauro Giangrande Head of Passive sales di Xtrackers DWS (Italy, Iberia, France & MENA), e Francesco Margonari Investment Advisory Desk, Mediobanca SGR. #Adv