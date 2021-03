Imparare a investire con gli Etf di Marco lo Conte 04 marzo 2021

Negli ultimi anni si è verificato un vero e proprio boom di Etf, che ha trascinato anche gli Etc e gli Etp. I bassi costi e l'intuitività della politica di investimento hanno premiato i fondi a indice che sono ormai nel cuore oltre che nel portafoglio degli investitori. Ma quali sono le accortezze da usare per investire consapevolmente negli Etf, sfruttandone davvero tutte le potenzialità? Se ne parla nel videoforum del Sole 24 Ore, condotto da Marco lo Conte con la partecipazione di Silvia Bosoni, Head of ETFs, ETPs and open end funds listing di #BorsaItaliana e di Mauro Giangrande, head of passive sales EMEA South di DWS Xtrackers