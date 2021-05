Il nesso tra il Covid, l’estate e il marshmallow test di Marco lo Conte 10 maggio 2021

È molto diffuso il timore che l'allentamento delle restrizioni anti Covid possa far ritornare una risalita dei contagi e dei decessi. E' accaduto in passato e potrebbe accadere di nuovo, ma non è detto che riesca a far tesoro dell'esperienza. Gli assembramenti, le feste, gli incontri pubblici rappresentano per chi vi partecipa una liberazione o uno sfogo necessario, dopo oltre un anno di pandemia e lockdown. Da una parte gli individui hanno legittimi desideri di libertà, dall'altra la cautela induce a comportamenti responsabili. Si può imparare a essere più oculati pur allentando le restrizioni recenti? La risposta può arrivare, tra l'altro, dagli studi psicologici riguardanti la gratificazione differita come il Marshmellow test