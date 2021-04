Diventare consulenti finanziari e private banker di Marco lo Conte 23 aprile 2021

Il ruolo è delicatissimo: guidare risparmiatori e investitori nelle scelte di natura finanziaria per raggiungere gli obiettivi di vita. Consulenti finanziari e private bankers appartengono a due segmenti di mercato che hanno profonde differenze strutturali ma anche punti di contatto importanti che vengono esaltati da un'evoluzione normativa – le direttive Mifid - che hanno cambiato profondamente il mercato. Per questo è fondamentale formarsi adeguatamente per entrare in una struttura e proporsi alla clientela di risparmiatori e investitori. Ne abbiamo parlato in questo videoforum del Sole 24 Ore condotto da Marco lo Conte con la partecipazione di Antonella Massari Segretaria Generale di AIPB, Associazione italiana private banking e Nicola Ronchetti, fondatore e Ceo di Finer.