Come si investe con gli Etf di Marco lo Conte 16 marzo 2021

Gli ETF stanno ricoprendo un ruolo crescente nell'ambio della costruzione di portafogli per i retail. Soprattutto chi non ha grandi patrimoni da investire sta scoprendo i vantaggi e la duttilità di questo strumento finanziario. Ma come è possibile costruire portafogli equilibrati utilizzando gli ETF? E come valutare le performance di periodo, i costi e le diverse categorie di Etf? Ne parliamo in questa seconda puntata #adv Dws, con Michele Bovenzi di Deutsche Bank e Andrea Passoni, Eurovita