Utilitalia: 50 miliardi per sostenere il Green new deal di Alessandra Capozzi – Il Sole 24 Ore Radiocor 18 dicembre 2019

La Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, in occasione dell'assemblea generale, lancia la sua strategia per lo sviluppo sostenibile del Paese che si traduce in un piano di investimenti da 50 miliardi nei prossimi 5 anni nei settori dell'acqua, dei rifiuti e dell'energia. Il presidente Giovanni Valotti indica che il programma di interventi, in linea con il green new deal del Governo, può creare fino a 100 mila nuovi posti di lavoro e dare una decisa spinta ai servizi pubblici del Sud. Le 500 imprese associate sono pronte ad un'azione congiunta con il Governo, cui non chiedono fondi, ma semplificazione normativa, snellire le procedure autorizzative, certezza per chi investe.