Unione dei mercati dei capitali: a che punto siamo? di Gerardo Graziola (Il Sole 24 Ore Radiocor) 06 febbraio 2021

La Commissione europea ha varato un nuovo piano su 16 punti per rilanciare il progetto e la crisi offre l'occasione per accelerare. Il Commissario Consob, Carmine Di Noia, spiega come la Cmu comporti anche una revisione del modello operativo della Consob già avviato come suggerito da un rapporto Ocse sul mercato dei capitali italiano.