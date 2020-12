Un freno alla migrazione sanitaria in Sicilia di Salvo Butera (Il Sole 24 Ore Radiocor) 16 dicembre 2020

Frenare il fenomeno della migrazione sanitaria in Sicilia, che vede la Regione spendere 218 milioni di euro per cittadini che si spostano fuori dall'Isola per fare di cura. Per questo si punterà a un accordo con le case di cura private per contrastare la mobilità sanitaria. “Ormai non c'è alcun motivo che costringa i siciliani per spostarsi oltre lo Stretto per farsi curare: la nostra regione è perfettamente in grado di fornire questo tipo di prestazioni”, afferma Mario La Rocca, dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia.