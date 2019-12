Un’azienda estera in Italia chiede stabilità delle regole di Marcello Marinaro 11 dicembre 2019

“La stabilità è importante per un'azienda estera che investe in Italia: la certezza di avere regole stabili e chiare e stabilità politica”. Danilo Giorni, Supply Chain and Finance Director, in occasione del convegno Why investing in Tuscany and Italy. Rentention and attractiveness, organizzato da Regione Toscana, ha affermato che la cultura italiana rappresenta un fattore di distinzione importante per l'azienda estera: “la passione, la determinazione, l'attitudine al cambiamento che vediamo in Italia non le troviamo in altri Paesi, né in America, né in Francia, né in Cina, tutti Paesi che hanno stabilimenti produttivi come il nostro di Sesto Fiorentino. Possiamo dire che è un fattore determinante per il successo degli investimenti in Italia da parte di Eli Lilly”