Toscana sul podio per l’attrazione di investimenti con Lombardia e Lazio di Marcello Marinaro 11 dicembre 2019

A quasi 10 anni dalla costituzione di Invest in Tuscany, il settore attrazione investimenti creato presso la Presidenza della Regione Toscana, “è positivo perché ce lo dicono soprattutto le imprese con cui interagiamo tutti i giorni, per difendere la presenza degli investimenti esteri in Toscana e sostenere espansioni o attrarre nuovi insediamenti”. Paolo Tedeschi, Regione Toscana, rappresentante delle Regioni al Comitato d'attrazione investimenti, in occasione del convegno Why investing in Tuscany and Italy. Rentention and attractiveness, ha sottolineato che i numeri sono cresciuti: “nel 2015 assistevamo ad una media di una trentina di progetti all'anno e nel 2019 siamo già a 100 progetti, e anche i valori sono passati da una media di 1-1,5 miliardi di investimenti esteri all'anno a oltre 2 miliardi nell'ultimo anno. Numeri che hanno portato la Regione Toscana sul podio delle Regioni per l'attrazione degli investimenti”