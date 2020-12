Sanità Regione Sicilia in attivo ma la pandemia è un rischio di Salvo Butera (Il Sole 24 Ore Radiocor) 14 dicembre 2020

La Sicilia nel 2006 aveva un deficit di circa un miliardo di euro nella sanità. In quel momento è iniziato un percorso per tornare in attivo, con un piano di rientro concordato con il Ministero che ha richiesto notevoli sacrifici: ticket, tasse, riduzione dei servizi e degli investimenti. Ora la regione è fuori dal tunnel, i conti sono in attivo e ha ripreso a erogare più servizi e a investire anche sulle infrastrutture. La pandemia però rappresenta un rischio sia per l'aumento dei costi di attrezzature e forniture sia per il personale. Ne parla Mario La Rocca, dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia.