Sanità ed economia in Sicilia nuove sfide con il Covid di Salvo Butera – Il Sole 24 Ore Radiocor 09 ottobre 2020

La Sicilia è chiamata a nuove sfide di competitività per la pandemia di coronavirus: investimenti nella riorganizzazione e innovazione della sanità, ma anche la capacità di diventare un hub del turismo sanitario a livello globale. Su questi temi si sono confrontati rappresentanti delle istituzioni, politici, esperti per la seconda edizione del Forum “Meridiano Sanità Sicilia” in programma al Teatro Bellini di Catania, promosso da The European House - Ambrosetti con la collaborazione del Cefpas e patrocinato dalla Regione Siciliana e con l'ospitalià del Comune di Catania. Ne parla l'Assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza