Regione Lazio prima in Italia con l’assessorato alla Transizione ecologica e Digitale di Simona Rossitto (Il Sole 24 Ore Radiocor) 12 aprile 2021

Un assessorato per la Transizione ecologica e la Trasformazione digitale: la Regione Lazio è la prima Regione a dotarsi di una struttura analoga a quella avviata a livello nazionale con il Governo Draghi. “Abbiamo seguito gli obiettivi del piano Next Generation Eu” spiega Roberta Lombardi, neo assessora alla Transizione ecologica e trasformazione digitale della Regione. Per la transizione ecologica si tratta di “mettere a terra le policy annunciate con la strategia regionale dello sviluppo sostenibile”. Quanto, invece, alla trasformazione digitale “stiamo riorganizzando la macchina amministrativa per dotarci di una direzione digitale che si rivolga a imprese, famiglie e cittadini”.