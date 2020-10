Prevenzione sanitaria in Sicilia, dall’alimentazione agli screening di Salvo Butera – Il Sole 24 Ore Radiocor 19 ottobre 2020

In Sicilia la prevenzione sanitaria prevede un'azione a 360 gradi che parte dalla gravidanza con l'informazione sulla corretta alimentazione e prosegue poi nell'età adulta con gli screening oncologici ma anche con la sensibilizzazione contro le dipendenze. E quest'anno attenzione particolare alla vaccinazione antinfluenzale, altro strumento per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Ne parla Maria Letizia Di Liberti, dirigente generale del Dasoe, Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione siciliana.