Più risorse e innovazione per stare al passo con la rivoluzione digitale di Silvia Marzialetti – Il Sole 24 Ore Radiocor 13 dicembre 2019

Meno burocrazia, fondi certi e percorsi formativi digitali. E' l'appello rivolto da Bruno Scuotto, presidente di Fondimpresa, a Governo, Parlamento, Unione Europea. Per Scuotto la formazione è “per definizione una politica attiva” che va a vantaggio delle persone, per questo “deve essere esclusa dal novero degli aiuti di Stato”. Il presidente di Fondimpresa chiede inoltre di bloccare una volta per tutte il prelievo forzoso, che equivale a “una diminuzione dei fondi a disposizione significativa”. L'ultima richiesta riguarda gli step da mettere in atto per adeguarsi alla rivoluzione digitale e affrontare la richiesta di 200mila nuovi profili richiesti dalle aziende entro i prossimi cinque anni: “ Affiancare a figure innovative percorsi formativi”