Npl e nuove tecnologie. Credito Fondiario: «sia gestori sia investitori» di Paolo Paronetto – Il Sole 24 Ore Radiocor 03 marzo 2020

Il lavoro del servicer cambia in base all'evoluzione delle modalità di erogazione da parte delle banche e con l'utilizzo di nuovi strumenti informatici. Crescono nuovi mercati su segmenti specializzati di crediti deteriorati, dagli Utp al leasing. Per Guido Lombardo, chief investment officer del Credito Fondiario, «bisogna avere le competenze commerciali per sapere come valorizzare» i beni sottostanti al contratto di finanziamento. In ogni caso, operare anche come investitori è importante perché «se c'è un allineamento di interesse è più probabile portare a casa il risultato»