Musumeci: “il Governo abbia piu’ fiducia nelle Regioni” di Salvo Butera – Il Sole 24 Ore Radiocor 12 ottobre 2020

Il Governo nazionale “deve avere maggiore fiducia verso i presidenti delle Regioni che hanno saputo affrontare e superare la prima drammatica fase della epidemia e stanno lavorando per sapere affrontare con la stessa determinazione anche questa seconda fase”. È quanto affermato dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, intervenuto alla seconda edizione del Forum “Meridiano Sanità Sicilia” al Teatro Bellini di Catania, promosso da The European House - Ambrosetti con la collaborazione del Cefpas e patrocinato dalla Regione Siciliana e con l'ospitalià del Comune di Catania. Musumeci ha spiegato che la Sicilia, dove la situazione in atto non è drammatica, con una trentina di persone ricoverate in terapia intensiva, sta operando per tracciare i contagi e per questo ha acquistato 2 milioni di tamponi rapidi