Mercato, imprese, cittadini: le nuove sfide per le associazioni dei consumatori

Per il 15esimo anno Consumers' Forum riunisce i vertici delle Authority italiane per riflettere sullo stato dell'arte riguardante il mercato, le imprese e i consumatori. In questa edizione, a fronte di una pandemia che sta rivoluzionando le regole del gioco in tutti i settori, il senso dell'evento si arricchisce di elementi particolarmente interessanti. L'appuntamento con il web event, organizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor, è per il 9 dicembre alle 10. Con Sergio Veroli, presidente di Consumers' Forum, anticipiamo alcuni punti al centro del dibattito.(Per seguire il convegno clicca qui: https://eventi.ilsole24ore.com/consumers-forum / )