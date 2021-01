Linus: «La bicicletta è uno spettacolo ma vorrei correre un’ultima maratona» di Cheo Condina (Il Sole 24 Ore Radiocor) 05 gennaio 2021

Intervista a Linus, il deejay più famoso d'Italia oggi responsabile delle radio del gruppo Gedi, pedalando sui tornanti verso Morterone (Lecco), il Comune più piccolo d'Italia. La passione per la bici, nata una decina d'anni fa, e il desiderio di tornare, per un'ultima volta, alla sua prima passione, la corsa, disputando una maratona: New York o Boston