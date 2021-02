Le istituzioni finanziarie alla sfida della pandemia di Chiara di Cristofaro (Il Sole 24 Ore Radiocor) 01 febbraio 2021

Banche commerciali di fronte a uno scenario difficile, con i bassi tassi di interesse, ma anche con occasioni da cogliere mentre il flusso delle masse gestite sui mercati fa ben sperare per il 2021 degli operatori di mercato. Andrea Mayr, Responsabile della Direzione Financial Institutions della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, in vista del 27esimo Congresso annuale degli operatori finanziari Assiom Forex, traccia il bilancio del 2020 e le sfide per quest'anno.