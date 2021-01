La Sicilia punta al rafforzamento della medicina del territorio di Salvo Butera (Il Sole 24 Ore Radiocor) 04 gennaio 2021

Rafforzare la medicina del territorio puntando alla prevenzione e ad una migliore gestione dei pazienti cronici. Per farlo occorre integrare i servizi di medici di base e pediatri di libera scelta con quelli delle strutture distrettuali, anche utilizzando le tecnologie. Questa la strategia per riorganizzare la sanità siciliana sul territorio come spiegato dall'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Tra le esperienze da rafforzare quelle delle Usca e dei poliambulatori territoriali