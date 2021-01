La riforma dei benchmark sui tassi: il 2021 sarà l’anno cruciale di Manuela Brambati (Il Sole 24 Ore Radiocor) 20 gennaio 2021

Il 2021 sarà un anno chiave per la riforma dei tassi di interesse. Ci sarà, infatti, la sostituzione di alcuni dei benchmark più noti sui tassi, come il Libor. Maria Cristina Lege (co-responsabile Commissione Mercato Monetario Assiom Forex) spiega nell'intervista il processo in corso, gli impatti sulle banche e sull'intera industria finanziaria e il ruolo che gioca l'Europa. Il tema verrà affrontato anche in occasione della 27esima edizione del Congresso Assiom Forex, che si terrà il 5 febbraio in modalità webinar.