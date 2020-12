La pandemia spinge le trasformazioni strutturali del sistema sanitario siciliano di Salvo Butera (Il Sole 24 Ore Radiocor) 21 dicembre 2020

“Non è mai capitato che è un solo siciliano si trovasse a non avere un posto letto sull'Isola, né siamo stati costretti a spostare pazienti in altre regioni”. Così l'assessore alla Salute della Regione, Siciliana, Ruggero Razza, sintetizza il modo in cui la Sicilia ha affrontato la pandemia da coronavirus. Le difficoltà maggiori, ammette Razza, sono state nell'ambito della medicina del territorio ma la pandemia ha costretto a trasformazioni anche strutturali che permetteranno di avere un sistema più pronto per le emergenze del futuro. Sul fronte vaccini, sull'Isola è stato individuato un target di 140 mila persone da vaccinare subito