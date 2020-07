La giornata dei mercati 15 luglio 2020

Quella di mercoledì 15 luglio è stata una seduta euforica per le Borse europee (Milano +2,02%, Parigi +2,03%, Francoforte +1,84%, Londra +1,83% e Madrid +1,84%). Messi da parte i timori sul continuo aumento dei contagi negli Stati Uniti e in America Latina, gli indici sono stati galvanizzate dalla speranza che arrivi presto un vaccino anti-Covid, dopo che l'americana Moderna ha fatto sapere che entrerà nella fase finale di sperimentazione del vaccino il prossimo 27 luglio dopo i risultati promettenti ottenuti fino a oggi. A Piazza Affari, dove tutti i titoli del Ftse Mib hanno chiuso in positivo, la protagonista assoluta è stata Atlantia: ha chiuso in rialzo del 26,65%. A passo rapido anche gli industriali, con in prima fila Buzzi (+5,42%) e Leonardo (+6,4%).