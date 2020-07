La giornata dei mercati 03 luglio 2020

Chiusura in calo per le Borse europee nella seduta di venerdì 3 luglio.

A Piazza Affari il Ftse Mib è sceso dello 0,8%, come il Cac40 a Parigi.

Il Dax30 a Francoforte ha perso lo 0,6%. Londra e Madrid sono rimaste più indietro con flessioni di oltre un punto percentuale. Dopo il forte rialzo della vigilia che ha lasciato spazio alle prese di beneficio, sui mercati europei è prevalsa la cautela complice anche la chiusura di Wall Street per festività. Gli investitori restano poi sempre attenti ai numeri sulla diffusione del Covid-19 e alle indicazioni che arrivano dall'economia reale, con dati macro abbastanza incoraggianti.