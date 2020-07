La giornata dei mercati 10 luglio 2020

Le Borse europee hanno finito la seduta di venerdì 10 luglio sui massimi di giornata. Dopo avere cambiato passo più volte in preda alla volatilità, hanno trovato coraggio e finito sui massimi di giornata (Parigi +1,01%, Francoforte +1,16%, Londra +0,8% e Madrid +1,1%). La migliore è stata Milano (+1,3%), con gli occhi puntati sul giudizio di Fitch. Continua a tenere banco l'emergenza sanitaria: in America Latina e negli Stati Uniti i casi sono in continuo aumento, ma dall'America è arrivata la notizia positiva di un antivirale che ridurrebbe il rischio di mortalità. A Piazza Affari l'osservata speciale è stata Atlantia, +2,1% dopo il ko della vigilia e in attesa che si arrivi a un dunque sulla concessione. La migliore è stata St. Spread in rialzo a 170 punti, nel giorno in cui si è chiusa la prima emissione del BTp Futura, con una raccolta complessiva oltre i 6 miliardi di euro