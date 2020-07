La giornata dei mercati 09 luglio 2020

Chiusura in calo per le Borse europee, intimorite ancora dalla diffusione dei contagi da coronavirus nel mondo e dalle prospettive per l'economia. Negli States hanno creato allarme i sussidi alla disoccupazione, complessivamente sopra ai 18 milioni. Milano ha chiuso in calo dell'1,98%, anche se lo spread è sceso in area 161 punti. E' andata meglio Francoforte che ha difeso le posizioni.

A Piazza Affari Atlantia ha perso l'8,2%, risentendo della decisione della Corte Costituzionale di giudicare legittima l'esclusione della controllata Autostrade per l'Italia dalla ricostruzione del ponte di Genova.