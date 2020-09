La giornata dei mercati 04 settembre 2020

Il secondo ko in due giorni del Nasdaq e dei big tecnologici nella seduta del 4 settembre accompagnato dall'impennata della volatilita' sia in Europa sia nell'azionario Usa ha spaventato le Borse europee che hanno archiviato la settimana in perdita: Francoforte e' stata la peggiore scivolando del 1,6%, Milano hanno ceduto lo -0,82%: dopo i fasti di agosto quindi la prima settimana di settembre si chiude con un complessivo -2,3% per il Ftse Mib. Non e' bastato il calo oltre le attese della disoccupazione americana ne' la corsa dei bancari innescata dalle trattative in Spagna tra Bankia e Caixabank