La giornata dei mercati 21 settembre 2020

Lo spettro di nuovi lockdown in Europa (con i contagi da Covid ormai al livello di guardia in Spagna, Francia e Gran Bretagna) scatena la tempesta perfetta sulle Borse del Vecchio Continente e a Wall Street. Le vendite nella seduta del 21 settembre scattano soprattutto su banche, turismo e titoli legati al petrolio, che crolla sotto i colpi della congiuntura globale. A fine giornata Piazza Affari cede il 3,75% con l'esito delle urne che non produce scossoni, se non sullo spread in calo a 139 punti.