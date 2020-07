La giornata dei mercati 01 luglio 2020

Le Borse europee aprono in sordina il secondo semestre dell'anno, ancora divise nella seduta del primo luglio tra speranze di ripresa economica, alimentate dalle indicazioni incoraggianti su un possibile vaccino contro il coronavirus, e i timori legati all'andamento della pandemia, che potrebbe innescare nuove serrate delle attività produttive. Al termine di una seduta volatile, Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,23%. Le vendite hanno colpito soprattutto il settore auto, con Fca in discesa dell'1,8% dopo aver annunciato immatricolazioni in calo del 39% negli Usa nel secondo trimestre per l'impatto del Covid.