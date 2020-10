La giornata dei mercati 23 ottobre 2020

I buoni indicatori sulla ripresa del manifatturiero in Europa a ottobre, in particolare in Germania, a dispetto delle prospettive di nuovi lockdown e alcune trimestrali sopra le attese, nel settore bancario e in quello dell'automotive, hanno permesso alle Borse europee di chiudere la seduta di venerdì 23 ottobre con performance in rialzo non sufficienti tuttavia a portare in positivo il bilancio complessivo dell'intera ottava. Nella seduta odierna Piazza Affari ha guadagnato lo 1,1% ma anche Londra, Parigi e Madrid hanno guadagnato oltre l'1%. In grande evidenza Pirelli (+8,6%) dopo le indicazioni di ripresa arrivate dal concorrente francese Michelin. Niente tensioni sui BTp prima della pagella, il rating, di S&P sul debito sovrano: spread stabile a 132 punti, rendimento dei titoli decennali addirittura in leggero calo