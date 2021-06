La gestione del rischio post Covid. Focus sulla consulenza di Manuela Brambati (Il Sole 24 Ore Radiocor) 01 giugno 2021

La percezione del rischio nelle imprese è inevitabilmente cambiata con il Covid. “Le aziende hanno acquisito maggiore consapevolezza della necessità di avviare e implementare processi di continuità operativa per far fronte a qualcosa di previsto ma anche di imprevedibile - spiega Massimo delli Paoli, board member di Marsh Advisory - Secondo un'analisi di Marsh è stato provato che le società che avevano un piano di questo tipo sono state più resilienti nell'affrontare le criticità legate alla pandemia, che non sono solo quelle legate ai dipendenti che lavoravano da casa”. Per quanto riguarda il contesto globale che stiamo vivendo “è riconducibile a quella age of VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, ndr) che richiede sempre una maggiore flessibilità e una capacità di adattamento anche nella gestione dei nuovi rischi che sono emersi ed emergeranno a seguito della pandemia”, ha proseguito delli Paoli. Per questo Marsh si sta focalizzando anche sui servizi di advisory: “Stiamo infatti riscontrando da parte delle aziende un incremento delle richieste per implementare il sistema strutturato di risk management. Oggi l'esigenza maggiore è la quantificazione del rischio, ovvero qual è il danno economico che un'azienda potrebbe subire”.