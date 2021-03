La Borsa, gli indici di oggi 9 marzo 2021 09 marzo 2021

L'ottimismo dell'Ocse, che vede “una ripresa più rapida del previsto” grazie ai vaccini e ai piani di stimolo, non poteva lasciare indifferenti i listini europei, che proseguono nel rally avviato a inizio settimana chiudendo tutti in territorio positivo. A dare una mano anche il ritorno di fiamma degli investitori sui tecnologici, con l'atteso rimbalzo del Nasdaq. Piazza Affari ha così terminato la seduta del 9 marzo in rialzo dello 0,6% confermandosi ai massimi da febbraio 2020.