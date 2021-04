La Borsa, gli indici di oggi 9 aprile 2021 09 aprile 2021

Nella seduta del 9 aprile 2021, poco mossa per le Borse europee, Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,6%, pagando il rialzo dello spread a 104 punti. Parigi invece ha finito sulla parità, Francoforte in rialzo dello 0,2%, Londra in discesa dello 0,38%. Dopo i recenti record, con gli indici che chiudono comunque la settimana in positivo, gli investitori restano cauti a fronte dell'incertezza legata alla ripresa economica senza un surriscaldamento dei prezzi. E su questo fronte non hanno aiutato le notizie arrivate dalla Cina, dove l'inflazione è tornata a salire. Resta alta l'attenzione sui rendimenti dei titoli di Stato, in Europa e in particolare negli Usa. Tra i titoli, a Milano Tod's ha festeggiato con un +14% l'ingresso in cda dell'influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Sul Ftse Mib, bene Buzzi, Nexi e Amplifon, tutte su di oltre un punto. Vendite, invece, su Saipem (-3%), che ha pagato l'underperform assegnato da Bank of America.