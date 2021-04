La Borsa, gli indici di oggi 6 aprile 2021 06 aprile 2021

Le scommesse sulla ripresa e le indicazioni positive sull'economia mondiale da parte del Fondo Monetario Internazionale hanno spinto le Borse europee, anche se Wall Street, dopo i record aggiornati la vigilia, è risultata volatile. L'indice Eurostoxx 600 ha aggiornato nuovi record, superando quelli segnati prima della pandemia. Milano, il 6 aprile 2021, ha chiuso in rialzo dello 0,35%, facendo leggermente peggio di altre piazze. Lo spread è risalito a 101,3. Piazza Affari ha risentito dell'andamento fiacco delle banche, oltre che della performance debole di alcune blue chips come Terna (-3,15%), Recordati e Snam. Per contro si sono distinte le Cnh (+1,6%).