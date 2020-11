La Borsa, gli indici di oggi 5 novembre 2020 05 novembre 2020

Prosegue l'euforia post presidenziali americane per i listini azionari europei nella seduta del 5 novembre: nonostante il favorito Joe Biden non abbia ancora i numeri per la Casa Bianca, le piazze finanziarie registrano un altra giornata brillante scommettendo sul fatto che il nuovo corso a Washington non penalizzerà gli investitori e soprattutto che le banche centrali continueranno a sostenere l'economia colpita dalla pandemia. Piazza Affari ha recuperato un altro 1,9%: quarto rialzo di fila che ha portato il listino milanese a guadagnare complessivamente il 10%.

In evidenza le società chiamate all'appuntamento con i conti trimestrali come Tenaris, Cnh Industrial e Enel. Nuovo minimo storico per il rendimento decennale dei BTp italiani allo 0,63% in chiusura di seduta.