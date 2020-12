La Borsa, gli indici di oggi 4 dicembre 2020 04 dicembre 2020

: Sostenute dai record di Wall Street e dall'aspettativa che il debole dato Usa sui nuovi posti di lavoro possa portare altre misure di stimolo all'economia americana, le Borse europee hanno chiuso la seduta del 4 dicembre in rialzo con energetici e materie prime in grande evidenza. Gli operatori si preparano dunque con ottimismo al doppio appuntamento del 10 dicembre con la Bce e con l'atteso via libera della Food and Drug Administration statunitense al vaccino anti-Covid di Pfizer-BiontechPiazza Affari ha chiuso a +0,78% nel Ftse Mib sospinta dal comparto petrolifero che ha approfittato dell'intesa tra i Paesi Opec+ su un incremento contenuto della produzione di greggio da gennaio per continuare a supportare i prezzi del barile. Tenaris ha guadagnato il 4%, Eni il 3,5%.

Stabile lo spread BTp-Bund a 116 punti prima del giudizio dell'agenzia Fitch sul rating sovrano italiano.