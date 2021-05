La Borsa, gli indici di oggi 30 aprile 2021 30 aprile 2021

Borse europee deboli in chiusura, risentendo di dati macro a luci e ombre e della prospettiva che la Federal Reserve possa presto rivedere la propria politica monetaria, come ha detto il presidente della Fed di Dallas, Robert Kaplan. Anche Wall Street non è tata spinta dalle trimestrali di alcuni big abbiano battuto le attese, come ad esempio Amazon che ha visto triplicare l'utile nei primi tre mesi dell'anno a 8,1 miliardi di dollari. Preoccupa, inoltre, la mossa cinese sulle nuove restrizioni imposte ai gruppi tech. Milano, il 30 aprile 2021, ha perso lo 0,56%.

Sono andate male le StMicroelectronics (-4,2%). Hanno perso quota le Eni (-2,7%),