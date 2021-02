La Borsa, gli indici di oggi 3 febbraio 2021 03 febbraio 2021

Piazza Affari protagonista nel giorno del 3 febbraio 2021 in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato a Mario Draghi l'incarico di formare un Governo. Il Ftse Mib ha vantato la performance migliore del Vecchio Continente, con un balzo in avanti del 2%. Il listino milanese ha beneficiato della discesa dello spread in area 103 punti, minimo dal 2016. Hanno invece chiuso più più caute, le altre piazze europee, complice l'andamento contrastato di Wall Street.

A Milano sono state gettonate le azioni delle banche, da Intesa a Unicredit, da Bper a Banco Bpm fino a Mediobanca. Sono andate bene anche le aziende statali come Enel (+4,3), Eni (+2,1%). Atlantia ha guadagnato il 6%