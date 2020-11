La Borsa, gli indici di oggi 27 novembre 2020 27 novembre 2020

Le Borse europee non si fermano e chiudono in rialzo la seduta del 27 novembre 2020, pur con la dovuta cautela per il passo falso di AstraZeneca sui vaccini. Milano è salita dello 0,68% nella seduta e del 2,6% circa nella settimana. Parigi, Francoforte e Londra hanno guadagnato meno di mezzo punto e Madrid l'1%, nonostante lo scivolone di Banco Sabadell per lo stop alla fusione con Bbva. I riflettori restano puntati sulla pandemia e sulle misure necessarie per contenerla, soprattutto in vista delle festività natalizie, tanto più che il numero di contagi resta da record. Nonostante questo, novembre sarà il mese migliore di sempre per le Borse globali. Guardando ai titoli, a Piazza Affari bene le utility, con Hera (+2,8%) prima della classe, dopo il collocamento del bond da 500 milioni. Inoltre, bene Prysmian, Amplifon ed St, già alla vigilia tra le migliori. In coda al Ftse Mib Saipem (-1,8%), nonostante il rialzo del petrolio. Spread infine in calo a 113 punti, due meno del closing precedente.