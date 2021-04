La Borsa, gli indici di oggi 26 aprile 2021 26 aprile 2021

Chiusura positiva per le Borse europee, il 26 aprile 2021. Piazza Affari ha guadagnato lo 0,52% beneficiando dell'ottimismo innescato dalle riaperture e dalla presentazione al Parlamento del Recovery fund, da parte del premier Mario Draghi. Per altro anche l'agenzia di rating Moody's ha previsto che la fine delle restrizioni in Italia darà un impulso all'economia. Nel frattempo, sale l'attesa per la riunione della Fed, mentre va avanti la stagione delle trimestrali.Milano è stata spinta in alto dalle banche: si sono distinte le Bper (+3,2%) le Mediobanca (+2,9%) e le Unicredit (+2,2%). Sono invece andate male le Leonardo (-2,1%) dopo l'annuncio dell'acquisto del 25,1% della società tedesca Hensoldt.