La Borsa, gli indici di oggi 25 febbraio 2021 25 febbraio 2021

Le vendite sui bond sia negli Usa che in Europa hanno messo sotto pressione i listini del Vecchio Continente, che chiudono in ordine sparso la seduta del 25 febbraio, segnata in particolare dal forte rialzo dei tassi sui titoli governativi. L'Italia ne fa le spese più di altri, con lo spread tornato al di sopra della “soglia psicologica” dei 100 punti base e chiude a 102 (sui livelli dell'incarico di Governo a Mario Draghi ai primi di febbraio). Il Ftse Mib termina poco sotto una sofferta parità, chiudendo con un mini-rosso dello 0,15%.