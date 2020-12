La Borsa, gli indici di oggi 23 dicembre 2020 23 dicembre 2020

Quella del 23 dicembre è stata una positiva, l'ultima prima della pausa natalizia, per le Borse europee. Hanno finito sui massimi di giornata, mettendo da parte le preoccupazioni per la “variante inglese” del coronavirus e i dubbi sulla campagna vaccinale. Milano ha guadagnato l'1,3%, Parigi e Francoforte oltre l'uno. E' rimasta più indietro Londra, in rialzo di poco più di mezzo punto in attesa di certezze sulla Brexit. Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari la migliore è stata Bper (+3,8%). Su di oltre 3 punti Cnh Industrial, incoraggiata dalla tedesca Daimler. Deboli i titoli del comparto farmaceutico/sanitario, in coda al Ftse Mib Diasorin e Amplifon. Il greggio ha aumentato i guadagni dopo il calo delle scorte settimanali americane. Spread in rialzo a 114 punti, 3 più del closing precedente.