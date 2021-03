La Borsa, gli indici di oggi 22 marzo 2021 22 marzo 2021

La situazione turca, dove e' stato rimosso il presidente della Banca centrale con conseguente crollo della valuta locale e della Borsa, e i nuovi lockdown in arrivo per contenere il contagio da Covid-19 hanno segnato lunedì 22 marzo una seduta cauta sui mercati azionari europei, che si è conclusa con indici contrastati e poco distanti dalla parita'. L'eccezione e'stata Madrid, caduta dell'1,5% soprattutto a causa del tonfo del Banco Bilbao (-7,5%) particolarmente esposto in Turchia. A Milano, dove il Ftse Mib ha chiuso a +0,26%, protagonisti in positivo il settore auto e quello tecnologico.