La Borsa, gli indici di oggi 21 gennaio 2021 21 gennaio 2021

Lo scenario negativo per l'economia europea del primo trimestre 2021 ancora impattato dalla pandemia sottolineato dalla presidente della Bce Cristine Lagarde ha favorito le vendite sull'azionario e fatto risalire i rendimenti dei titoli di Stato: così le Borse hanno chiuso la seduta del 21 gennaio tutte in calo con Milano e Madrid, le peggiori, che hanno perso un punto percentuale, mentre il rendimento del Btp a 10 anni è tornato ad avvicinarsi allo 0,70% con lo spread a 117 punti.

A Piazza Affari titoli del lusso in evidenza con Moncler e soprattutto Ferragamo protagoniste, mentre è precipitata del 13% Autogrill: la società proporrà agli azionisti un aumento di capitale da 600 milioni di euro per migliorare la struttura finanziaria e per valutare nuove acquisizioni.