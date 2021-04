La Borsa, gli indici di oggi 20 aprile 2021 20 aprile 2021

Seduta di forti vendite sulle Borse europee, che hanno risentito dei timori legati alla ripresa e della frenata registrata da Wall Street. Sale inoltre l'attesa per il consiglio direttivo della Bce, in calendario giovedì. A poco è valsa, invece, la notizia che il vaccino Johnson&Johnson è «sicuro ed efficace» per Ema. Ad ogni modo i principali indici restano prossimi ai massimi dell'anno, anche se sullo sfondo rimane il rebus sulla pandemia che, come ha detto il premier, Mario Draghi, «non sappiamo per quanto tempo durerà». Milano, il 20 aprile 2021, ha perso il 2,44%, con lo spread sopra i 103 punti.

A Piazza Affari le vendite hanno colpito soprattutto le banche.